Мокрый фасад под ключ: что входит в систему и как выполняется отделка

Наружная отделка отвечает не только за внешний вид здания. Она защищает конструкцию от осадков, перепадов температуры и помогает снизить потери энергии. Но результат зависит не только от выбранной штукатурки или цвета отделки — важно правильное сочетание всех элементов. Поэтому многие владельцы домов и руководители проектов выбирают мокрый фасад под ключ, когда все этапы выполняет одна компания.

Что такое мокрый фасад

Мокрый фасад — это многослойная система наружной отделки, в которой утеплитель крепится к стене, а сверху закрывается армирующим и декоративным составом.

Название связано с тем, что при монтаже используют клеевые смеси, штукатурные растворы и другие материалы. Такую технологию применяют при строительстве частных домов, коммерческих зданий и некоторых многоквартирных комплексов.

Подготовка основания и монтаж утеплителя

Работа начинается с проверки поверхности. Перед установкой материалов стену очищают, устраняют повреждения и выравнивают участки, которые мешают надежному креплению.

Затем устанавливают теплоизоляционные плиты. В зависимости от особенностей конструкции выбирают минеральную вату или пенополистирол. Например, для коттеджа рядом с оживленной дорогой часто выбирают материалы с дополнительными звукоизоляционными свойствами, а для коммерческих зданий с большой посещаемостью важна прочность финишного покрытия — особенно в зоне первых этажей и входных групп.

Важно, чтобы плиты были закреплены без зазоров. Через такие участки холодный воздух проникает внутрь, из-за чего снижается эффективность утепления.

Армирующий слой защищает поверхность от повреждений

После монтажа утеплителя поверхность закрывают специальным составом, в который утапливают стекловолокнистую сетку. Армирование распределяет нагрузку и создает прочную основу для нанесения декоративного состава.

Если нарушить технологию на этом этапе, проблемы появляются уже после завершения работ. Например, на поверхности возникают трещины или участки с отслоением материалов.

Декоративный состав формирует облик здания

Финишное оформление помогает подобрать решение под стиль объекта. Для коттеджа подойдет фактурная штукатурка с эффектом «короед» или покрытие спокойных оттенков для современного минималистичного стиля. Если нужно выделить архитектурные элементы, используют сочетания цветов или разные фактуры вокруг окон и входной группы.

Для офисных и торговых помещений оформление может быть частью фирменного стиля: например, наружную часть здания выполняют в корпоративных оттенках.

Грамотно выполненный монтаж помогает защитить конструкцию от внешних воздействий, поддерживать комфортную температуру внутри и надолго сохранить аккуратный облик.