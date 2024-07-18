Выбор душевого поддона

Многие люди времяпрепровождению в ванне предпочитают использование душевой кабины для быстрого проведения водных процедур. И такой вариант имеет массу преимуществ, но возникает вопрос, как правильно выбрать поддон для душа. Ответ на него и будет рассмотрен в данном материале.

Выбор оптимального материала

Наиболее прочные – изделия на основе чугуна, они могут служить десятилетиями. Но в любом случае качество эмалевого покрытия оставляет желать лучшего, особенно при отсутствии соблюдения производителем специальной технологии.

Нержавеющая сталь характеризуется моментальным нагревом и малой массой относительно чугуна, установить такой поддон несложно, в уходе он будет простым, потемнения с течением времени отсутствует, но нужно будет позаботиться о звукоизоляции.

По соотношению между ценой и качеством лучшим считается акрил, хотя он имеет ограничения по массе – до 150 килограмм. В то же время материал гигиеничен, на нем не появляются царапины, выглядит достойно.

Камень смотрится хорошо и служит долго, но стоит достаточно дорого. К тому же он достаточно скользкий.

Пластик – наиболее дешевый вариант с малым сроком службы, он хрупкий, на нем появляются пятна.

Определяемся с формой и размером

Наибольшей популярностью пользуется квадрат, который принято ставить прямо в угол ванной комнаты, не зависимо от ее площади. Но также есть модели прямоугольной и даже треугольной формы, встречаются и круглые, овальные экземпляры. Выбор зависит от стенок душевой кабины, площади помещения и индивидуальных предпочтений потребителя.

Важно обратить внимание на глубину и высоту изделия. Специалисты рекомендуют выбирать средние показатели от 14 до 20 см, но также подойдут низкие модели при ограждении зоны панелями из стекла или пластика, и высокие системы, которые могут частично заменить собой ванну.

Что касается размеров, выделяют компактные, средние и большие поддоны. Компактные модели изготавливаются в размере 60*60 см, но используются редко. Средние модели – 90*90 см, они считаются оптимальными. Максимальная длина – 200 см, ширина – 150 см.

Подбираем подходящий цвет

Эксперты не рекомендуют проводить эксперименты и остановиться на белых моделях. Но если интерьер оформлен как-то уникально, то можно выбрать и цветную сантехнику, ведь в продаже есть поддоны черного, красного, зеленого цвета и многие другие. Нередко модели имитируют поверхность из камня, что смотрится вполне достойно. Но в любом случае стоит помнить о том, что уход будет более сложным, особенно за темной сантехникой.

Что еще необходимо учесть?

Помимо критериев, перечисленных выше, также стоит обратить внимание еще на несколько моментов, которые не критично важны, но способны сделать пользование душем наиболее комфортным:

стандартные отверстия, а также пропускная способность сифона (если поддон глубокий, эти параметры не важны, но если бортики средние или низкие, важна высокая пропускная способность);

способ монтажа системы, так как в случае выбора невысокой модели могут возникнуть трудности с установкой, следует заранее определиться, как будет происходить установка, и можно ли произвести ее своими силами;

наличие дополнительных функций и особенности комплектации, например, крышки для регулирования объема воды, сиденье и пр.

Таким образом, в процессе выбора душевого поддона для ванной нужно принимать во внимание сравнительно большое количество критериев. И в случае их грамотного определения и правильной покупки можно получить удобное место для принятия водных процедур, причем для каждого члена семьи без исключения.