Выбираем обойный клей — виды, характеристики, методы применения

На рынке категории обойного клея представлены разнообразием продукции. Позиции различаются составами, маркировкой сертифицированного товара, по наименованию популярных брендов. Среди специалистов ПВА является самым популярным, а ценится за повышенную практичность и качество поклейки. Это важно в планируемой поклейке, где акцент делается на специфике проводимого ремонта и возможностях все работы выполнить самостоятельно. Отделочные и оформительские процедуры такого уровня достаточно просты. Их несложно провести самостоятельно, имея в наличии необходимые компоненты.

Распространенные на рынке предложения

Среди лучших товаров в этой категории стоит рассмотреть обновленный перечень позиций по наименованиям и особенностям оригинальной упаковки. Но прежде чем делать окончательный выбор, предлагается детально рассмотреть примеры востребованных образцов и помнить об особенностях позиций в каталоге. В зависимости от плотности материалов, особенностей производимого покрытия для стен, потолка, нужно знать предназначение упаковки и допуски для подготовки рабочего состава.

Универсальный. Применимо в обработке к нескольким типам поверхностей, в том числе для: легких виниловых или заготовок из фактурной бумаги. Для обработки многослойного или достаточно плотного покрытия. Идеально для: стеклотканевых, структурных полотен и фактуры под последующую покраску. Для спецклея характерно: высокие показатели прочности в сцеплении. Под текстильные фактуры. Предотвращая эффект от расползания, это решение содержит в консистенции достаточную величину связующих веществ. Создаваемая консистенция гарантирует формирование долговечного крепления и надежность. Под флизелиновые основания. В смеси имеются особые компоненты, которые упростят нанесение слоя прямо на стену. Разновидность клеящего состава часто включает в наполнение специальные добавки, которые помогают обеспечить противодействие появлениям плесени. Виниловые материалы со спецпокрытием. Смеси содержат усиленные компоненты, что формируют максимально крепкое сцепление с плотной текстурой заготовки. При поклейке бумажных рулонов. На рынке представлено бюджетными образцами смесей, где среди компонентов содержится: крахмал или метилцеллюлоза.

ТОП-10

Момент Классик (универсал): его разбавляют требуемым (согласно инструкции производителя) количеством воды, а пачки весом в 200 (г) хватит на до 20 (м2). Pufas Euro 3000: реализуется в картонной упаковке в виде порошка, а заранее подготовленной консистенцией, с применением только одной фасовки, можно покрыть до 50 (м2). «Спец-Флизелин» QUELYD: обладает повышенной водостойкостью, ценится за наличие антигрибковой смеси; рекомендовано не только для флизелиновых или пластиковых, но и тяжелых полотен. С упаковки в 300 (г), при смешивании до 5 (л) воды, можно обработать до 40 (м2). BIPOL: относится к категории экологически чистого продукта, который приготовлен на базе модифицированного крахмала с добавлением антисептика. Кроме флизелиновых, пластиковых и текстильных покрытий, этим составом можно обрабатывать бумажные, фактурные основы, с выходом на 1 упаковку до 8–10 рулонов. Quality: продукт экологичен, безопасен для здоровья, производитель гарантирует профессиональное оформление, где не потребует навыков мастерства. В базовый вариант формула предусматривает наличие специальных ингредиентов, формирующие долговечное сцепление с любым видом поверхности и нейтрализует риски в отслоениях и смещениях при эксплуатации. Etalon: применимо для отделки, в том числе для моющихся и износостойких покрытий. В рецепте вместе с крахмалом имеет спецдобавки, что исключит появление грибка. Lakra (экологичный): обеспечит профессиональную склейку, формирует предельно аккуратный вид покрытия. Подходит для пленочных полотен и заготовок из плотной бумаги. Axton «Флизелин»: имеет улучшенную формулу и обладает антисептическими примесями (для предотвращения плесени и грибка). Метилан: обеспечивает точность в совмещении полотна, что принципиально при оформлении поверхностей с рисунком или мелким рапортом, с экономией вложений. Подходит для оклейки стен и прочих поверхностей бумажными покрытиями и полимерной отделкой.

10. Kleo Extra: идеально под крепление флизелиновых полос. Фасовка на 250 (г), при разведении состава на 7 (л) водой, обеспечит полный расход с обработкой до 35 (м2).

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