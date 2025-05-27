Технические особенности и применение провода ПУГВ с сечением 16 мм²

Общие характеристики провода ПУГВ

Провод ПУГВ (провод с изоляцией из ПВХ) является одним из самых популярных видов кабелей, используемых в электрических системах. Он предназначен для передачи электрической энергии и может использоваться как в жилых, так и в промышленных условиях. Сечение 16 мм² позволяет этому проводу передавать значительные токи, что делает его идеальным для различных приложений.

Технические характеристики провода ПУГВ 16 мм²

Жила: одна многопроволочная медная жила класса 5 по ГОСТ 22483, обеспечивающая высокую гибкость.

Сечение жилы: 16 мм².

Изоляция: из ПВХ пластиката, доступна в различных цветах (желто-зеленый, черный, синий и др.).

Номинальное напряжение: до 450/750 В переменного тока с частотой до 400 Гц.

Максимальная температура эксплуатации: +65 °C.

Минимальная температура эксплуатации: от -50 °C.

Длительно допустимая температура нагрева жилы: до 70 °C.

Минимальный радиус изгиба: около 36–38 мм (примерно 2,3 раза диаметр провода).

Наружный диаметр: примерно 7,2–8,8 мм, в зависимости от производителя.

Активное сопротивление жилы: около 1,2 Ом/км.

Допустимый ток: порядка 100–115 А.

Вес: примерно 0,18 кг на метр.

Срок службы: не менее 15–20 лет.

Класс пожарной безопасности: самозатухающий, не поддерживает горение (по ГОСТ 31565-2012 — класс О1.8.2.5.4).

Монтажная температура: не ниже -15 °C.

Влажность эксплуатации: до 98% относительной влажности.

Преимущества провода ПУГВ

Высокая проводимость благодаря медной жиле.

Устойчивость к механическим повреждениям и воздействию химических веществ.

Долговечность и надежность в эксплуатации.

Широкий диапазон температур, в которых провод может использоваться.

Области применения провода ПУГВ 16 мм²

Провод пугв 16 мм² находит применение в различных сферах:

1. Жилищное строительство

Используется для подключения электрических приборов, освещения и других систем в жилых помещениях.

2. Промышленность

Применяется для прокладки электрических сетей на производственных предприятиях, где требуется высокая мощность.

3. Сельское хозяйство

Используется для подключения оборудования, такого как насосы и системы орошения.

Установка и монтаж провода ПУГВ

При установке провода ПУГВ необходимо учитывать несколько важных аспектов:

Провод должен прокладываться в соответствии с нормами и правилами электробезопасности.

Рекомендуется использовать защитные трубы или короба для предотвращения механических повреждений.

Необходимо следить за тем, чтобы провод не подвергался воздействию высоких температур и влаги.

Заключение

Провод ПУГВ с сечением 16 мм² является надежным и универсальным решением для различных электрических систем. Его технические характеристики и преимущества делают его идеальным выбором для многих областей применения. Для получения дополнительной информации о проводе, вы можете посетить сайт поставщика.