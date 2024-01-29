Септик Топас для канализаций от Производителя

Септик Топас — это автономная система очистки сточных вод, которая представляет собой многокамерный резервуар, в котором происходит механическая и биологическая очистка стоков. Септик Топас является одним из самых популярных септиков на российском рынке, и это неудивительно, ведь он обладает рядом преимуществ перед другими системами автономной канализации.

Преимущества септика

Высокое качество очистки . Септик Топас обеспечивает очистку стоков на 98%, что соответствует нормативам для сброса очищенных сточных вод в грунт. На выходе из септика вода не имеет запаха и цвета, и ее можно использовать для полива растений или сбрасывать в водоем.

. Септик Топас обеспечивает очистку стоков на 98%, что соответствует нормативам для сброса очищенных сточных вод в грунт. На выходе из септика вода не имеет запаха и цвета, и ее можно использовать для полива растений или сбрасывать в водоем. Простота эксплуатации . Он не требует частого обслуживания. Необходимо лишь периодически откачивать ил из отстойника, что нужно делать примерно раз в 1-2 года.

. Он не требует частого обслуживания. Необходимо лишь периодически откачивать ил из отстойника, что нужно делать примерно раз в 1-2 года. Устойчивость к перепадам температур . Септик изготовлен из полипропилена, который не подвержен коррозии и не разрушается под воздействием низких температур.

. Септик изготовлен из полипропилена, который не подвержен коррозии и не разрушается под воздействием низких температур. Универсальность. Септик Топас подходит для очистки сточных вод от частных домов, коттеджей, дач, а также небольших предприятий.

Особенности эксплуатации септика

Для того чтобы септик Топас работал эффективно и не требовал частого ремонта, необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации:

Он должен быть установлен на ровной поверхности . Это необходимо для того, чтобы стоки равномерно распределялись по всем камерам септика.

. Это необходимо для того, чтобы стоки равномерно распределялись по всем камерам септика. В септик нельзя сбрасывать агрессивные вещества , такие как кислоты, щелочи, растворители, масла и краски.

, такие как кислоты, щелочи, растворители, масла и краски. Септик Топас необходимо регулярно обслуживать. Необходимо периодически откачивать ил из отстойника, а также промывать фильтрующие элементы.

Модельный ряд септиков Топас

Септик выпускается в широком ассортименте моделей, которые различаются по производительности, количеству пользователей и способу очистки.

Модели С4, С6, С8 предназначены для очистки стоков от 4 до 8 человек. Эти модели имеют самотечную систему очистки, которая не требует подключения к электросети.

предназначены для очистки стоков от 4 до 8 человек. Эти модели имеют самотечную систему очистки, которая не требует подключения к электросети. Модели С10, С12, С15 предназначены для очистки стоков от 10 до 15 человек. Эти модели могут иметь как самотечную, так и принудительную систему очистки.

предназначены для очистки стоков от 10 до 15 человек. Эти модели могут иметь как самотечную, так и принудительную систему очистки. Модели С18, С20, С25 предназначены для очистки стоков от 18 до 25 человек. Эти модели имеют принудительную систему очистки, которая обеспечивает более высокую эффективность очистки.

Выбор септика

При выборе септика Топас необходимо учитывать следующие факторы:

Количество пользователей . Необходимо выбрать модель септика, которая обеспечивает достаточную производительность для очистки стоков от всех пользователей.

. Необходимо выбрать модель септика, которая обеспечивает достаточную производительность для очистки стоков от всех пользователей. Тип почвы . Для установки его на песчаных почвах необходимо выбрать модель с более высокой производительностью.

. Для установки его на песчаных почвах необходимо выбрать модель с более высокой производительностью. Уровень грунтовых вод. Для установки на участках с высоким уровнем грунтовых вод необходимо выбрать модель с принудительной системой очистки.

Заключение

Септик Топас — это надежное и эффективное решение для автономной канализации. Он обеспечивает высокое качество очистки стоков, прост в эксплуатации и подходит для использования в различных условиях.