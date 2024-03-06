Обзор Changan CS35 Plus: идеальный баланс между ценой и качеством

Введение Changan CS35 Plus — компактный кроссовер, представленный на российском рынке в 2018 году. Модель стала одной из самых популярных среди автомобилей своего класса благодаря удачному сочетанию цены, дизайна и технических характеристик. В этом обзоре мы расскажем о всех преимуществах и недостатках Changan CS35 Plus http://changan-imperiya.ru/, чтобы помочь вам сделать правильный выбор при покупке автомобиля.

Дизайн и внешний вид

Changan CS35 Plus обладает ярким и запоминающимся дизайном, который выделяет его среди других автомобилей в классе. Автомобиль получил современную светодиодную оптику, которая обеспечивает отличное освещение в темное время суток. Решетка радиатора выполнена в спортивном стиле, а боковые зеркала заднего вида имеют встроенные светодиодные указатели поворота.

Салон и эргономика

Интерьер Changan CS35 Plus выполнен в современном стиле, который сочетает в себе комфорт и функциональность. Материалы отделки салона отличаются высоким качеством, а сиденья обеспечивают комфортную посадку. Эргономика салона продумана до мелочей, благодаря чему все органы управления находятся под рукой.

Двигатель и трансмиссия

Под капотом Changan CS35 Plus установлен бензиновый двигатель объемом 1.6 литра и мощностью 128 л.с. В паре с двигателем работает автоматическая коробка передач с 6 ступенями. Разгон до 100 км/ч занимает 14,3 секунды, а максимальная скорость составляет 180 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле составляет около 6,8 литра на 100 километров.