Клей для паркета: свойства и характеристики

Одним из наиболее популярных и надежных напольных покрытий является именно паркетная доска из натуральной древесины. Натуральность материала не только отвечает требованиям экологичности, но и способен придать интерьеру особенный шик и роскошь. Важно, для процесса укладки напольного покрытия, подобрать подходящий и высокого качества клей. Он должен полностью соответствовать требованиям и прочно держать доску на протяжении долго периода эксплуатации.

Требования к составу

Подходящий клей для паркета, должен отвечать ряду требований. Среди которых:

Прочная сцепка материала с основанием и долговечность состава, позволят гарантировать то, что покрытие не будет смещаться со временем.

Отвечая требованиям эластичности, можно не волноваться, что при температурных перепадах либо влажности, деревянный паркет сместится со своего места, начнет деформироваться или поднимется.

Клей высокого качества практически не подвержен усадке. Это позволяет сохранять его структуру, не разрушать и не дать паркету просесть.

Современные составы клеев, не должны содержать воду. Так как укладка производится древесины, то она может впитывать влагу и тем самым деформироваться, разрушатся, терять свой первоначальный внешний вид.

Еще одно из современных требований – отсутствие в составе каких-либо растворителей, которые негативно влияют на безопасность человека и окружающую среду. О том, что в клее имеются растворители, можно судить по резкому запаху.

Практически на всех упаковках клея, производители указывают, к каким породам дерева они подходят, а также под какое основание.

Основные разновидности клеев для паркета

Среди многочисленного ассортимента, представленного на рынке строительных материалов, можно выделить следующие виды клеев для паркетной доски:

Полиуретановый.

Такой клей является наиболее прочным и рекомендуется многими специалистами в области строительных работ. В составе отсутствует вода и растворители, что делает клей полностью подходящим для натурального паркета. Отличительной особенностью среди всех вариантов, является время застывания. Через сутки после использования, клей полностью высыхает. Это также нередко относят и к недостаткам клея, так как после смешивания компонентов, время, в течение которого стоит выработать смесь, составляет не более 1 часа. Поэтому для новичков, стоит выбрать вариант попроще или обратится за помощью к специалистам. При этом, полиуретановый состав универсальный, подходит для всех пород дерева и материалы, из которых выполнен черновой пол. Высокий уровень адгезии, гарантирует долгий срок эксплуатации паркета.

Однокомпонентный полиуретановый.

Такой состав прост в работе и подходит даже для новичков. Также он наделен таким важным свойством, как эластичность. Это не позволит доскам при сменах температур и влажности в помещении, менять свой вид и деформировать напольное покрытие. Характерно для состава и долгий срок эксплуатации, сохранение первоначальных свойств. Использовать можно на любую подложку, и даже теплые полы. При нагревании, клей не выделяет никаких вредных веществ.

Водно-дисперсионный.

Такой клей популярен не только своими свойствами, но и доступной стоимостью. Несмотря на экологичность состава, присутствует процент содержания воды. Характерно то, что чем выше этот процент, тем дешевле клей. Такой состав больше совместим со штучным паркетом, нежели с натуральной древесиной. Подходящее основание для сцепки может быть как из бетона, так и фанеры, обладающей влагостойкими свойствами.

Силановый.

Состав относится к однокомпонентным, основой выступает силан. Использовать в работе производители рекомендуют со специальной грунтовкой, которая будет усиливать свойства клея. В составе полностью отсутствуют химические добавки в виде растворителей и вода. Выбрав такой клей, можно быть уверенными в высоком качестве, сохранности досок пола и высокой степени адгезии.

Купить клей для паркета

Надежность и качество укладка паркета, во многом будет зависеть от правильности выбора клеящего состава. Среди многочисленных предложений, следует выбрать именно качественный, не думая о том, чтобы сэкономить на этом материале. Большой ассортимент клеев, предназначенных для натурального и штучного паркета, представлены на сайте строительного магазина LaminatArt. Покупатели получают следующие преимущества при заказе товара с сайта:

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