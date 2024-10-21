Клей для паркета: свойства и характеристики

Одним из наиболее популярных и надежных напольных покрытий является именно паркетная доска из натуральной древесины. Натуральность материала не только отвечает требованиям экологичности, но и способен придать интерьеру особенный шик и роскошь. Важно, для процесса укладки напольного покрытия, подобрать подходящий и высокого качества клей. Он должен полностью соответствовать требованиям и прочно держать доску на протяжении долго периода эксплуатации.
Требования к составу
Подходящий клей для паркета, должен отвечать ряду требований. Среди которых:
- Прочная сцепка материала с основанием и долговечность состава, позволят гарантировать то, что покрытие не будет смещаться со временем.
- Отвечая требованиям эластичности, можно не волноваться, что при температурных перепадах либо влажности, деревянный паркет сместится со своего места, начнет деформироваться или поднимется.
- Клей высокого качества практически не подвержен усадке. Это позволяет сохранять его структуру, не разрушать и не дать паркету просесть.
- Современные составы клеев, не должны содержать воду. Так как укладка производится древесины, то она может впитывать влагу и тем самым деформироваться, разрушатся, терять свой первоначальный внешний вид.
- Еще одно из современных требований – отсутствие в составе каких-либо растворителей, которые негативно влияют на безопасность человека и окружающую среду. О том, что в клее имеются растворители, можно судить по резкому запаху.
Практически на всех упаковках клея, производители указывают, к каким породам дерева они подходят, а также под какое основание.
Основные разновидности клеев для паркета
Среди многочисленного ассортимента, представленного на рынке строительных материалов, можно выделить следующие виды клеев для паркетной доски:
- Полиуретановый.
Такой клей является наиболее прочным и рекомендуется многими специалистами в области строительных работ. В составе отсутствует вода и растворители, что делает клей полностью подходящим для натурального паркета. Отличительной особенностью среди всех вариантов, является время застывания. Через сутки после использования, клей полностью высыхает. Это также нередко относят и к недостаткам клея, так как после смешивания компонентов, время, в течение которого стоит выработать смесь, составляет не более 1 часа. Поэтому для новичков, стоит выбрать вариант попроще или обратится за помощью к специалистам. При этом, полиуретановый состав универсальный, подходит для всех пород дерева и материалы, из которых выполнен черновой пол. Высокий уровень адгезии, гарантирует долгий срок эксплуатации паркета.
- Однокомпонентный полиуретановый.
Такой состав прост в работе и подходит даже для новичков. Также он наделен таким важным свойством, как эластичность. Это не позволит доскам при сменах температур и влажности в помещении, менять свой вид и деформировать напольное покрытие. Характерно для состава и долгий срок эксплуатации, сохранение первоначальных свойств. Использовать можно на любую подложку, и даже теплые полы. При нагревании, клей не выделяет никаких вредных веществ.
- Водно-дисперсионный.
Такой клей популярен не только своими свойствами, но и доступной стоимостью. Несмотря на экологичность состава, присутствует процент содержания воды. Характерно то, что чем выше этот процент, тем дешевле клей. Такой состав больше совместим со штучным паркетом, нежели с натуральной древесиной. Подходящее основание для сцепки может быть как из бетона, так и фанеры, обладающей влагостойкими свойствами.
- Силановый.
Состав относится к однокомпонентным, основой выступает силан. Использовать в работе производители рекомендуют со специальной грунтовкой, которая будет усиливать свойства клея. В составе полностью отсутствуют химические добавки в виде растворителей и вода. Выбрав такой клей, можно быть уверенными в высоком качестве, сохранности досок пола и высокой степени адгезии.
Купить клей для паркета
Надежность и качество укладка паркета, во многом будет зависеть от правильности выбора клеящего состава. Среди многочисленных предложений, следует выбрать именно качественный, не думая о том, чтобы сэкономить на этом материале. Большой ассортимент клеев, предназначенных для натурального и штучного паркета, представлены на сайте строительного магазина LaminatArt. Покупатели получают следующие преимущества при заказе товара с сайта:
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