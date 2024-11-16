Как выбрать размеры для окон в частном доме

Просчет размера окон, а также их проектирования в жилье, необходимо производить перед началом строительных работ. От этого будет зависеть панорамность вида для проживающих, количество солнечного света которым будет наполняться весь дом, а также место установки отопительных приборов, мебели.

Что влияет на размер окна?

Многие проектировщики придерживаются правила, что размер окна должен составлять не менее, чем 1/8 часть от всей площади комнаты. Так для комнаты размером в 10 квадратных метров, минимальный оконный проем должен составлять 1,25 м2.

Современные окна наоборот становятся все больших размеров и можно редко встретить варианты небольших размеров. Что же еще важно и должно учитываться при выборе подходящих окон?

Установка окна в стене

Расстояние, которое составляет от окна до потолка. Размер начиная от верхней границы оконной рамы до потолка должно равняться не менее 250 мм. Это будет способствовать проникновению естественного света и распределению лучшей по всей площади помещения. Немаловажным будет и то, как в последующем будет производиться оформление оконного проема, а именно это будут жалюзи либо шторы с карнизом, под которые потребуется место. В случае натяжного потолка либо его обшивки, следует отнять 50 мм от черновой поверхности.

Расстояние, составляющее от окна до стен. В случае, если будет выполняться выравнивание стен, методом обшивки гипсокартонном, замеры необходимо производить от чистовой поверхности. Оптимальным размером от оконной конструкции до стены считается 250 мм.

Размер от рамы окна до пола. Данный параметр наиболее сложный, так как еще учитывает и обогрев. Для того чтобы стеклопакет при температурных перепадах не покрывалось обильным конденсатом, необходимо, чтобы габариты батареи давали необходимый поток теплого воздуха, что позволит избежать данных неприятностей. Расстояние от оконного подоконника до отопительного прибора должно составлять минимум 80 мм. А от батареи до пола 100 мм, что позволит без препятствий производить уборку. Таким образом, при высоте отопительного прибора в 300 мм, размер от низа рамы окна до поверхности пола, составит не меньше полуметра. Немаловажным будет и то, будут ли в дальнейшем из подоконника делать рабочую поверхность (в кухне или детской). Тогда и размер окна с уровнем подоконника, должны подходить под требуемый запрос.

Панорамные окна последнее время все больше пользуются спросом. Особенно важно обеспечить должное поддержание температуры с помощью батареи, иначе постоянного конденсата не избежать. Что же делать, что подобной неприятности избежать?

Есть несколько вариантов для панорамных окон. Окно монтируется на уровне с полом, а батареи устанавливается на расстоянии примерно в 300 мм от окна. Но, такой способ выглядит не эстетично и будет «красть» место площади комнаты, поэтому больше подойдет для больших помещений.

Также можно встроить конвектор в пол, тогда он сможет обогревать панорамное окно, при этом не станет преградой и не испортит интерьер. Но, такие монтажные работы выходят дорого.

Есть еще один вариант – установка вертикальных батарей от пола, которые будут располагаться на стене, рядом с панорамным окном. Однако такого прибора скорей всего будет недостаточно для того, чтобы обогревать большое панорамное окно. К тому же, подобный обогрев будет происходить неравномерно, есть риск деформации пластика или образованию трещин в стеклопакете.

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