Идеи для использования балкона и лоджии

Это весьма сложные помещения, которые могли бы использоваться практично, если бы вы знали, как именно. Даже балкон обычной хрущевки можно сделать уютным. Если есть желание использовать его круглый год, то потребуется сначала остекление и утепление. В этой статье мы расскажем, как сделать из балкона удобную в использовании зону, а не склад ненужных вещей, которыми вы никогда не пользовались. Если вам нужна профессиональная помощь, то ремонтную бригаду в Москве всегда можно найти на сайте https://moscow-remont.com/.

Зона отдыха

Это довольно широкий термин, ведь каждый человек отдыхает своими способами. Вам повезло, если вы живете в теплом регионе, ведь вам достаточно убраться и соорудить мягкие сидения по углам. Для сохранения места рекомендуем установить складной стол, фиксирующийся к подоконнику. Кто-то захочет устроить мини-бар, место для чайных церемоний или настольных игр, обеденную зону – ориентируйтесь на свои потребности и интересы.

Кабинет или мастерская

В таком случае в углу рекомендуем установить стол и удобное сидение перед ним. В зависимости от того, чем вы занимаетесь, вы можете пространство дополнить другими элементами, например, настенными полками с книгами и папками.

Если у вас есть необычное увлечение, то балкон может стать вашей мастерской. Маникюр, шитье, сборка моделей – любым хобби можно заняться в этом месте, если правильно организовать пространство.

Сад

Утепленное пространство с ультрафиолетовыми лампами сможет круглый год радовать вас цветами или небольшими, но вкусными плодами. Такой балкон станет для вас местом отдыха и успокоения.

Гардероб

Отличный способ освободить квартиру от шкафа – перенести зону хранения на лоджию. Еще раз скажем, что даже самый небольшой закрытый балкон при правильной планировке сможет сэкономить пространство в комнате.

Кладовая

Если уж хочется использовать эту зону как место для хранения всего и даже больше, то тщательно продумайте зоны, в которых все это будет содержаться. Рекомендуем установить стеллажи или отдельные полки, чтобы занять как можно больше полезного места. Чтобы поиск нужных вещей проходил легче, кладите их в тканевые или другие подписанные ящики.

Возможности балкона и лоджии многогранны, все, что придет в вашу голову, можно там воплотить. Разные идеи потребуют разных вложений и времени на реализацию. У вас все получится, главное – разработать четкий план.