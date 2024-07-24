Geely Monjaro: обзор цен и комплектаций

Geely Monjaro — это стильный и современный кроссовер, который стал доступен для покупки в России с начала 2023 года. В этой статье мы рассмотрим актуальные цены geely manjaro и его комплектации.

Цены и комплектации китайского кроссовера

Цены на Geely Monjaro начинаются от 4 499 990 рублей за базовую комплектацию Luxury. Комплектация Flagship обойдётся в 4 699 990 рублей, а Exclusive — в 4 799 990 рублей.

В базовую комплектацию входят:

2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 238 л.с.;

8-ступенчатая автоматическая коробка передач;

проекционный дисплей;

контроль движения по полосе;

мониторинг «слепых» зон;

тонировка задних стёкол;

колёса увеличенного диаметра (R20 вместо R19).

Комплектация Flagship дополнительно включает:

комбинированную отделку салона (кожа + замша);

колёса уникального дизайна R20;

оригинальный смарт-ключ.

Комплектация Exclusive также имеет всё вышеперечисленное, а также:

эксклюзивную отделку салона;

оригинальные аксессуары.

Отгрузки автомобилей покупателям в России начались в апреле-мае 2023 года.

Характеристики автомобиля

Geely Monjaro предлагает просторный и комфортный салон, а также отличную управляемость и динамику. Автомобиль оснащён современными системами безопасности и комфорта, такими как адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, мониторинг слепых зон и многое другое.

Под капотом Geely Monjaro https://maximum-geely.ru/models/monjaro/ установлен 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 238 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Этот тандем обеспечивает отличную динамику и топливную экономичность.

Geely Monjaro доступен в трёх комплектациях: Luxury, Flagship и Exclusive. Цены на автомобиль начинаются от 4 499 990 рублей за базовую версию и достигают 4 799 990 рублей за самую дорогую комплектацию. Отгрузки автомобилей покупателям начнутся в апреле-мае 2023 года.

В целом, Geely Monjaro — это отличный выбор для тех, кто ищет стильный, современный и надёжный кроссовер с отличными техническими характеристиками и богатым оснащением. Автомобиль обладает просторным и комфортным салоном, а также отличной управляемостью и динамикой. Под капотом Geely Monjaro установлен мощный 2,0-литровый бензиновый турбомотор, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.