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ДОМ.РФ: государственный подход к решению жилищного вопроса

От Avtor

Банк ДОМ.РФ в последнее время стал популярным выбором для оформления ипотеки и других видов кредитов. Он реализует основные государственные программы, которые по своим условиям доступны для большинства заёмщиков с постоянным доходов.

В статье подробнее рассказываем об основных предложениях банка по ипотеке.

В банке доступны следующие государственные программы:

  • Дальневосточная и арктическая ипотека
  • Выплата многодетным семьям
  • Библиотека господдержки
  • Единый оператор льготных программ в жилищной сфере

Преимущества ипотеки в банке ДОМ.РФ

  1. Простое оформление: нужен только паспорт и выписка из ПФР.
  1. Удобная система расчетов через аккредитив, которая не требует, пока собственность зарегистрируют в Росреестре
  1. Надёжность сделок благодаря работе с проверенными подрядчиками. Однако важно оформить ипотечное страхование. Это можно сделать, например, тут. По закону об ипотечном кредите нужно обязательно страховать объект недвижимости.
  1. Возможность строительства на своём земельном участке, кроме того, его можно тоже приобрести в ипотеку.
  1. Банк не требует дополнительный залог при подаче заявки на кредит.
  1. Использование электронной закладной, что упрощает оформление права собственности, особенно для строящихся объектов.
  1. Заявку и документы можно подать онлайн на сайте организации. Обычно в банке рассматривают заявки за два рабочих дня, но если вы предоставите полный пакет документов, то решение могут принять и в течение суток.

Преимущества семейной ипотеки

Банк ДОМ.РФ предлагает льготную ипотеку для семей с детьми. В рамках этой программы можно получить кредит с низкой ставкой или снизить процент по уже существующей ипотеке, если в семье есть ребёнок до семи лет или ребёнок с инвалидностью. Программа охватывает покупку как готового, так и строящегося жилья у застройщика, а также готового жилья у Фонда развития территорий или Московского фонда реновации. Также можно оформить кредит на строительство дома или покупку участка, с хранением средств на счете эскроу.

Дальневосточная ипотека

Ещё одна из государственных программ, которая предполагает ставку 2% годовых. Ставка — 2% годовых, срок — до 20 лет. Нужно внести первый взнос, это минимум 20% от цены жилья.

Не нужна постоянная регистрация на территории Дальневосточного федерального округа, поэтому вы можете оформить такую программу, даже если пока только планируете переезд.

Можно взять до 9 миллионов рублей, если жилье больше 60 квадратных метров. Это касается строительства дома, покупки нового жилья или вторичного в моногородах. В других случаях максимум — 6 миллионов.

Жилье должно находиться на Дальнем Востоке или в Арктической зоне России.

Таким образом, ДОМ.РФ предоставляет широкий спектр банковских услуг, но особое внимание уделяет жилищному кредитованию и поддержке строительной отрасли.

От Avtor

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