Банк ДОМ.РФ в последнее время стал популярным выбором для оформления ипотеки и других видов кредитов. Он реализует основные государственные программы, которые по своим условиям доступны для большинства заёмщиков с постоянным доходов.

В статье подробнее рассказываем об основных предложениях банка по ипотеке.

В банке доступны следующие государственные программы:

Дальневосточная и арктическая ипотека

Выплата многодетным семьям

Библиотека господдержки

Единый оператор льготных программ в жилищной сфере

Преимущества ипотеки в банке ДОМ.РФ

Простое оформление: нужен только паспорт и выписка из ПФР.

Удобная система расчетов через аккредитив, которая не требует, пока собственность зарегистрируют в Росреестре

Надёжность сделок благодаря работе с проверенными подрядчиками. Однако важно оформить ипотечное страхование. Это можно сделать, например, тут . По закону об ипотечном кредите нужно обязательно страховать объект недвижимости.

Возможность строительства на своём земельном участке, кроме того, его можно тоже приобрести в ипотеку.

Банк не требует дополнительный залог при подаче заявки на кредит.

Использование электронной закладной, что упрощает оформление права собственности, особенно для строящихся объектов.

Заявку и документы можно подать онлайн на сайте организации. Обычно в банке рассматривают заявки за два рабочих дня, но если вы предоставите полный пакет документов, то решение могут принять и в течение суток.

Преимущества семейной ипотеки

Банк ДОМ.РФ предлагает льготную ипотеку для семей с детьми. В рамках этой программы можно получить кредит с низкой ставкой или снизить процент по уже существующей ипотеке, если в семье есть ребёнок до семи лет или ребёнок с инвалидностью. Программа охватывает покупку как готового, так и строящегося жилья у застройщика, а также готового жилья у Фонда развития территорий или Московского фонда реновации. Также можно оформить кредит на строительство дома или покупку участка, с хранением средств на счете эскроу.

Дальневосточная ипотека

Ещё одна из государственных программ, которая предполагает ставку 2% годовых. Ставка — 2% годовых, срок — до 20 лет. Нужно внести первый взнос, это минимум 20% от цены жилья.

Не нужна постоянная регистрация на территории Дальневосточного федерального округа, поэтому вы можете оформить такую программу, даже если пока только планируете переезд.

Можно взять до 9 миллионов рублей, если жилье больше 60 квадратных метров. Это касается строительства дома, покупки нового жилья или вторичного в моногородах. В других случаях максимум — 6 миллионов.

Жилье должно находиться на Дальнем Востоке или в Арктической зоне России.

Таким образом, ДОМ.РФ предоставляет широкий спектр банковских услуг, но особое внимание уделяет жилищному кредитованию и поддержке строительной отрасли.