Остекление балкона: почему это решение стоит каждого рубля

Честно говоря, балкон — это то пространство, на которое многие махнули рукой. Мол, коробка есть, и ладно. А между тем, это дополнительные квадратные метры, которые могут работать на комфорт, а не собирать пыль и старые коробки.

Остекление — это не про моду. Это про тепло, тишину и функциональность. Да, на первый взгляд кажется: хлопотно, долго, затратно. Но стоит только один раз сделать все как надо — и вы забудете, что когда-то на балконе гулял сквозняк. Особенно, если подойти к вопросу комплексно: с утеплением, электрикой, светом, отделкой. Вариантов масса — важно выбрать те, что подходят именно вам.

Плюсы, которые ощущаются сразу, и нюансы, о которых нужно знать заранее

Начнем с самого очевидного: остекленный балкон — это защита от холода. Температура поднимается на 5–10 градусов, и это не маркетинговая цифра, а реальность. Особенно если ставить качественные профили, типа окон Рехау — Москва давно сделала выбор в пользу этого бренда, и он себя оправдывает с лихвой.

Второй момент — тишина. Если окна выходят на дорогу или в сторону шумного двора, разница слышна буквально на следующий день. Современные стеклопакеты с разной толщиной стекол решают вопрос с уличным гулом — и решают уверенно.

Наконец, практичность. На утепленном и грамотно оформленном балконе можно устроить рабочее место, зону отдыха, мини-гардеробную или просто приятную лаунж-зону. А можно — ничего из этого, но просто знать, что пространство не пропадает зря. Но вам не стоит ни о чем переживать, тем более что все давно придумано: отделка балкона под ключ тут — без нервов, без «переделаем потом», с гарантией и понятными сроками.

Есть ли минусы? Конечно, как и у любого капитального вмешательства. Первый — цена. Качественные материалы и грамотный монтаж не могут стоить дешево. Но тут действует правило «один раз и надолго».

Второй — временные затраты. Даже если бригада работает четко, полноценный проект с демонтажем, остеклением и отделкой займет минимум неделю. Но если выбирать между «быстро» и «хорошо», разумный выбор очевиден.

Почему Rehau — не просто бренд, а гарантия результата

Если говорить, по существу, профиль — это не та статья, на которой стоит экономить. Окна должны выдерживать температуру, ветровую нагрузку, не деформироваться от солнца и не «гулять» от перепадов влажности.

Именно поэтому окна Рехау Москва выбирает все чаще: надежные, герметичные, с отличной шумоизоляцией и действительно долгим сроком службы. Плюс — приятный внешний вид. Профили доступны в разных вариантах ламинации: белый, под дерево, антрацит — на любой вкус.

Фурнитура, как правило, тоже идет немецкая, и это чувствуется с первого открытия: плавный ход, четкий прижим, никакого люфта.

Да, комплект обойдется чуть дороже, чем на «рынке по акции». Но через пять лет, когда у соседа начнут «потеть» стекла и отваливаться ручки, вы будете просто наслаждаться теплом и тишиной.

Балкон — это не про квадратные метры в техпаспорте. Это про ощущение уюта. Про возможность выйти утром с чашкой чая и не мерзнуть. Про место, где хочется находиться.

Вопрос только в одном: сделать «на сейчас» или «на годы вперед». И если вы склоняетесь ко второму варианту — мы с вами говорим на одном языке.

