Канальный вентилятор промышленный: как выбрать оборудование для вентиляционной системы

На промышленных объектах проблемы с вентиляцией часто появляются уже после запуска системы. По расчету расход воздуха подходит, но в реальности вентиляция шумит, теряет производительность или не справляется с сопротивлением сети. Во многих случаях причина — неправильно подобранный канальный вентилятор промышленный, который не соответствует параметрам воздуховодов и условиям эксплуатации.

Где используют промышленные канальные вентиляторы

Канальный вентилятор промышленный устанавливают непосредственно внутри вентиляционной сети. Такое оборудование предназначено для перемещения воздуха по системе воздуховодов и подходит для объектов, где важно сохранить компактность и встроить вентиляцию в существующую инфраструктуру.

Чаще всего такие вентиляторы применяют:

в производственных помещениях;

на складах;

в торговых центрах;

в серверных;

в административных зданиях;

в технологической вентиляции.

На практике канальные модели особенно востребованы там, где нет возможности установить крупное оборудование отдельно от вентиляционной сети.

Какие характеристики влияют на работу

При подборе важно учитывать не только расход воздуха. Канальный вентилятор промышленный должен работать с учетом сопротивления воздуховодов, фильтров, решеток и других элементов системы.

Основные параметры:

производительность, м³/ч;

статическое давление;

форма подключения;

уровень шума;

мощность двигателя;

степень защиты IP;

температура перемещаемого воздуха.

Например, если система включает длинные воздуховоды и фильтры, вентилятор с недостаточным запасом по давлению быстро теряет эффективность после монтажа.

Сравнение основных типов канальных вентиляторов

Круглые канальные вентиляторы — применяются в системах с круглыми воздуховодами. Они проще в монтаже и часто используются в коммерческой вентиляции.

— применяются в системах с круглыми воздуховодами. Они проще в монтаже и часто используются в коммерческой вентиляции. Прямоугольные канальные вентиляторы — подходят для крупных вентиляционных сетей и объектов с ограничением по высоте потолков.

— подходят для крупных вентиляционных сетей и объектов с ограничением по высоте потолков. Осевые канальные вентиляторы — обеспечивают высокий расход воздуха при низком сопротивлении системы.

— обеспечивают высокий расход воздуха при низком сопротивлении системы. Радиальные канальные вентиляторы — лучше работают в сетях со сложной аэродинамикой, фильтрами и длинными воздуховодами.

На объектах с высокой нагрузкой ошибка в подборе типа вентилятора обычно приводит к росту шума и снижению фактического воздухообмена.

Что проверить перед покупкой

Перед тем как выбрать канальный вентилятор промышленный, стоит проверить:

расчетное сопротивление сети;

форму и размер воздуховодов;

температуру перемещаемого воздуха;

требования по шуму;

режим работы системы;

необходимость регулировки оборотов.

Например, в круглосуточных системах вентиляции важно учитывать не только производительность, но и ресурс двигателя при постоянной нагрузке.

Вывод

Канальный вентилятор промышленный подбирают по параметрам всей вентиляционной сети, а не только по диаметру подключения. Даже качественное оборудование не обеспечит расчетный расход воздуха, если не учтены сопротивление системы и условия эксплуатации.

Перед подбором важно проверить рабочую точку сети, характеристики воздуховодов и режим работы объекта. Это позволяет получить стабильную вентиляцию без перегрузки оборудования и потери производительности.