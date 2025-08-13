Как поддерживать чистоту в доме летом, когда всё время открыты окна

Лето — это свежий воздух, солнечный свет и долгожданная возможность проветривать комнаты почти круглосуточно. Но вместе с теплом в дом попадают пыль, пух, насекомые и уличный шум. В итоге поддерживать чистоту становится сложнее, а уборка требует особого подхода.

Установите защиту на окна

Даже если вы живёте в городе, можно значительно снизить количество грязи и пыли, попадающих внутрь:

москитные сетки защитят от насекомых;

пылезащитные сетки или фильтры задержат пух и крупные частицы пыли;

специальные плёнки на стёклах помогут уменьшить налёт от выхлопных газов.

Регулярно мойте и очищайте эти сетки, чтобы они не стали источником загрязнений.

Чаще пылесосьте и мойте пол

Летом на полах быстрее скапливается уличная пыль и песок, особенно если в доме есть дети или домашние животные. Оптимально — лёгкая уборка раз в 1–2 дня. Для экономии времени используйте робот-пылесос или моющий пылесос.

Протирайте поверхности ежедневно

Пыль оседает не только на подоконниках, но и на мебели, технике и декоре. Чтобы она не разносилась по дому, протирайте поверхности влажной микрофиброй. Это займёт всего несколько минут, но заметно улучшит чистоту воздуха.

Контролируйте обувь и входную зону

Большая часть уличной грязи попадает в дом через обувь. Решение:

коврики с жёстким ворсом снаружи и мягкие внутри;

отдельная домашняя обувь;

регулярная стирка и чистка ковриков.

Регулярно мойте окна и подоконники

В тёплое время года на окнах быстрее образуется налёт из пыли и насекомых. Летом стоит мыть стёкла и подоконники не реже раза в месяц, а при необходимости — чаще.

Используйте текстиль-защитник

Шторы, тюль и покрывала собирают пыль. Лёгкие летние ткани проще стирать, а смена текстиля раз в 2–3 недели помогает сохранить чистоту и свежесть в доме.

Проводите «мини-уборки»

Вместо того чтобы устраивать масштабные генеральные уборки, клинеры советуют распределять работу на небольшие ежедневные задачи: сегодня — кухня, завтра — спальня, потом — ванная. Это помогает держать дом в порядке без усталости.

Когда лучше обратиться к клинингу

Если летом у вас нет времени на постоянную борьбу с пылью, вы можете доверить заботу о доме специалистам. Компания «ДНР Клининг» предлагает регулярную уборку с учётом особенностей летнего сезона. Мы:

используем профессиональные средства для борьбы с пылью и аллергенами;

моем окна, сетки и подоконники;

поддерживаем порядок в доме даже в период активного проветривания.

Вывод

Летом чистоту дома сложнее сохранять, но с правильными привычками и небольшими ежедневными действиями это возможно. А профессиональный клининг поможет, если хочется наслаждаться свежим воздухом без постоянной уборки.