Как поддерживать чистоту в доме летом, когда всё время открыты окна

Лето — это свежий воздух, солнечный свет и долгожданная возможность проветривать комнаты почти круглосуточно. Но вместе с теплом в дом попадают пыль, пух, насекомые и уличный шум. В итоге поддерживать чистоту становится сложнее, а уборка требует особого подхода.
Установите защиту на окна
Даже если вы живёте в городе, можно значительно снизить количество грязи и пыли, попадающих внутрь:
- москитные сетки защитят от насекомых;
- пылезащитные сетки или фильтры задержат пух и крупные частицы пыли;
- специальные плёнки на стёклах помогут уменьшить налёт от выхлопных газов.
Регулярно мойте и очищайте эти сетки, чтобы они не стали источником загрязнений.
Чаще пылесосьте и мойте пол
Летом на полах быстрее скапливается уличная пыль и песок, особенно если в доме есть дети или домашние животные. Оптимально — лёгкая уборка раз в 1–2 дня. Для экономии времени используйте робот-пылесос или моющий пылесос.
Протирайте поверхности ежедневно
Пыль оседает не только на подоконниках, но и на мебели, технике и декоре. Чтобы она не разносилась по дому, протирайте поверхности влажной микрофиброй. Это займёт всего несколько минут, но заметно улучшит чистоту воздуха.
Контролируйте обувь и входную зону
Большая часть уличной грязи попадает в дом через обувь. Решение:
- коврики с жёстким ворсом снаружи и мягкие внутри;
- отдельная домашняя обувь;
- регулярная стирка и чистка ковриков.
Регулярно мойте окна и подоконники
В тёплое время года на окнах быстрее образуется налёт из пыли и насекомых. Летом стоит мыть стёкла и подоконники не реже раза в месяц, а при необходимости — чаще.
Используйте текстиль-защитник
Шторы, тюль и покрывала собирают пыль. Лёгкие летние ткани проще стирать, а смена текстиля раз в 2–3 недели помогает сохранить чистоту и свежесть в доме.
Проводите «мини-уборки»
Вместо того чтобы устраивать масштабные генеральные уборки, клинеры советуют распределять работу на небольшие ежедневные задачи: сегодня — кухня, завтра — спальня, потом — ванная. Это помогает держать дом в порядке без усталости.
Когда лучше обратиться к клинингу
Если летом у вас нет времени на постоянную борьбу с пылью, вы можете доверить заботу о доме специалистам. Компания «ДНР Клининг» предлагает регулярную уборку с учётом особенностей летнего сезона. Мы:
- используем профессиональные средства для борьбы с пылью и аллергенами;
- моем окна, сетки и подоконники;
- поддерживаем порядок в доме даже в период активного проветривания.
Вывод
Летом чистоту дома сложнее сохранять, но с правильными привычками и небольшими ежедневными действиями это возможно. А профессиональный клининг поможет, если хочется наслаждаться свежим воздухом без постоянной уборки.