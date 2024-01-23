Инженерно-экологические изыскания: что это такое и зачем они нужны
Инженерно-экологические изыскания (ИЭИ) — это комплексные исследования компонентов окружающей среды, а также техногенных и социально-экономических условий в районе расположения проектируемого объекта с целью экологического обоснования строительства и иной хозяйственной деятельности.
ИЭИ проводятся на всех стадиях градостроительного планирования и проектирования, начиная с предпроектной подготовки и заканчивая приемкой объекта в эксплуатацию. Они являются обязательной частью проектной документации и выполняются специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию.
Цель инженерно-экологических изысканий
Основная цель инженерно-экологических изысканий — получение полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды в районе расположения проектируемого объекта. Эта информация необходима для оценки возможных экологических последствий строительства и разработки мероприятий по их предотвращению, снижению или ликвидации.
ИЭИ позволяют:
- Оценить степень загрязнения окружающей среды в районе расположения проектируемого объекта;
- Определить наличие и характер техногенных факторов, влияющих на окружающую среду;
- Предусмотреть возможные экологические риски, связанные со строительством и эксплуатацией объекта;
- Разработать мероприятия по охране окружающей среды;
- Обеспечить соответствие проектируемого объекта экологическим требованиям.
Состав инженерно-экологических изысканий
Инженерно-экологические изыскания включают в себя следующие виды работ:
- Маршрутные наблюдения — это визуальный осмотр территории с целью выявления основных ландшафтных особенностей, растительности, животного мира и объектов окружающей среды, которые могут быть подвержены воздействию строительства.
- Рекогносцировочное обследование — это более детальное изучение территории с использованием геодезических, геологических, гидрогеологических и других методов.
- Экологическое опробование — это отбор проб компонентов окружающей среды для лабораторного анализа.
В состав экологического опробования входят следующие виды работ:
- Атмосферный воздух — отбор проб воздуха для определения содержания в нем загрязняющих веществ.
- Почвы — отбор проб почв для определения их физико-химических свойств и содержания в них загрязняющих веществ.
- Подземные воды — отбор проб подземных вод для определения их физико-химических свойств и содержания в них загрязняющих веществ.
- Гидробиота — отбор проб воды, донных отложений и гидробионтов для определения их экологического состояния.
- Растительность — отбор проб растительности для определения ее экологического состояния.
Порядок проведения инженерно-экологических изысканий
Инженерно-экологические изыскания проводятся в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»
- ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Оценка воздействия на окружающую среду. Общие требования»
Работы по инженерно-экологическим изысканиям выполняются в несколько этапов:
- Подготовка — заключается в изучении исходных материалов, составлении программы работ и заключения договоров с подрядными организациями.
- Полевые работы — проводятся на территории предполагаемого строительства.
- Лабораторные исследования — проводятся в аккредитованных лабораториях.
- Обработка и интерпретация результатов исследований — проводится специалистами-экологами.
- Подготовка технического отчета — является завершающим этапом инженерно-экологических изысканий.
Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям
Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям — это документ, содержащий результаты исследований и выводы о состоянии окружающей среды в районе расположения проектируемого объекта.
Технический отчет должен включать в себя следующие разделы:
- Введение — содержит общую информацию о районе расположения проектируемого объекта и цели проведения инженерно-экологических изысканий.
- Материалы и методы исследований — описывает методы и средства, использованные при проведении изысканий.
- Результаты исследований — содержит результаты лабораторных и полевых исследований.
- Обсуждение результатов исследований — содержит анализ результатов исследований и выводы о состоянии окружающей среды в районе расположения проектируемого объекта.
- Заключение — содержит основные выводы о результатах инженерно-экологических изысканий и рекомендации по охране окружающей среды.
Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям является обязательным документом, который должен быть представлен в составе проектной документации на строительство.
Значение инженерно-экологических изысканий
Инженерно-экологические изыскания играют важную роль в обеспечении экологической безопасности строительства и иной хозяйственной деятельности. Они позволяют получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и разработать мероприятия по ее охране.
ИЭИ способствуют предотвращению загрязнения
Подробнее … Инженерно экологические изыскания