Инженерно-экологические изыскания: что это такое и зачем они нужны

Инженерно-экологические изыскания (ИЭИ) — это комплексные исследования компонентов окружающей среды, а также техногенных и социально-экономических условий в районе расположения проектируемого объекта с целью экологического обоснования строительства и иной хозяйственной деятельности.

ИЭИ проводятся на всех стадиях градостроительного планирования и проектирования, начиная с предпроектной подготовки и заканчивая приемкой объекта в эксплуатацию. Они являются обязательной частью проектной документации и выполняются специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию.

Цель инженерно-экологических изысканий

Основная цель инженерно-экологических изысканий — получение полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды в районе расположения проектируемого объекта. Эта информация необходима для оценки возможных экологических последствий строительства и разработки мероприятий по их предотвращению, снижению или ликвидации.

ИЭИ позволяют:

Оценить степень загрязнения окружающей среды в районе расположения проектируемого объекта;

Определить наличие и характер техногенных факторов, влияющих на окружающую среду;

Предусмотреть возможные экологические риски, связанные со строительством и эксплуатацией объекта;

Разработать мероприятия по охране окружающей среды;

Обеспечить соответствие проектируемого объекта экологическим требованиям.

Состав инженерно-экологических изысканий

Инженерно-экологические изыскания включают в себя следующие виды работ:

Маршрутные наблюдения — это визуальный осмотр территории с целью выявления основных ландшафтных особенностей, растительности, животного мира и объектов окружающей среды, которые могут быть подвержены воздействию строительства.

— это визуальный осмотр территории с целью выявления основных ландшафтных особенностей, растительности, животного мира и объектов окружающей среды, которые могут быть подвержены воздействию строительства. Рекогносцировочное обследование — это более детальное изучение территории с использованием геодезических, геологических, гидрогеологических и других методов.

— это более детальное изучение территории с использованием геодезических, геологических, гидрогеологических и других методов. Экологическое опробование — это отбор проб компонентов окружающей среды для лабораторного анализа.

В состав экологического опробования входят следующие виды работ:

Атмосферный воздух — отбор проб воздуха для определения содержания в нем загрязняющих веществ.

— отбор проб воздуха для определения содержания в нем загрязняющих веществ. Почвы — отбор проб почв для определения их физико-химических свойств и содержания в них загрязняющих веществ.

— отбор проб почв для определения их физико-химических свойств и содержания в них загрязняющих веществ. Подземные воды — отбор проб подземных вод для определения их физико-химических свойств и содержания в них загрязняющих веществ.

— отбор проб подземных вод для определения их физико-химических свойств и содержания в них загрязняющих веществ. Гидробиота — отбор проб воды, донных отложений и гидробионтов для определения их экологического состояния.

— отбор проб воды, донных отложений и гидробионтов для определения их экологического состояния. Растительность — отбор проб растительности для определения ее экологического состояния.

Порядок проведения инженерно-экологических изысканий

Инженерно-экологические изыскания проводятся в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»

ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Оценка воздействия на окружающую среду. Общие требования»

Работы по инженерно-экологическим изысканиям выполняются в несколько этапов:

Подготовка — заключается в изучении исходных материалов, составлении программы работ и заключения договоров с подрядными организациями. Полевые работы — проводятся на территории предполагаемого строительства. Лабораторные исследования — проводятся в аккредитованных лабораториях. Обработка и интерпретация результатов исследований — проводится специалистами-экологами. Подготовка технического отчета — является завершающим этапом инженерно-экологических изысканий.

Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям

Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям — это документ, содержащий результаты исследований и выводы о состоянии окружающей среды в районе расположения проектируемого объекта.

Технический отчет должен включать в себя следующие разделы:

Введение — содержит общую информацию о районе расположения проектируемого объекта и цели проведения инженерно-экологических изысканий.

— содержит общую информацию о районе расположения проектируемого объекта и цели проведения инженерно-экологических изысканий. Материалы и методы исследований — описывает методы и средства, использованные при проведении изысканий.

— описывает методы и средства, использованные при проведении изысканий. Результаты исследований — содержит результаты лабораторных и полевых исследований.

— содержит результаты лабораторных и полевых исследований. Обсуждение результатов исследований — содержит анализ результатов исследований и выводы о состоянии окружающей среды в районе расположения проектируемого объекта.

— содержит анализ результатов исследований и выводы о состоянии окружающей среды в районе расположения проектируемого объекта. Заключение — содержит основные выводы о результатах инженерно-экологических изысканий и рекомендации по охране окружающей среды.

Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям является обязательным документом, который должен быть представлен в составе проектной документации на строительство.

Значение инженерно-экологических изысканий

Инженерно-экологические изыскания играют важную роль в обеспечении экологической безопасности строительства и иной хозяйственной деятельности. Они позволяют получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и разработать мероприятия по ее охране.

ИЭИ способствуют предотвращению загрязнения