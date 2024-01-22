Приемка квартиры от застройщика — это важный этап, который определяет качество будущего жилья и возможные затраты на устранение недоделок. От того, насколько тщательно будет проведена приемка, зависит, сможете ли вы в Москве получить квартиру в надлежащем состоянии и избежать проблем в будущем.

В этой статье мы расскажем, как подготовиться к приемке квартиры, на что обратить внимание при осмотре и как составить акт приемки-передачи.

Подготовка к приемке квартиры

Прежде чем отправиться на приемку квартиры, необходимо подготовиться. Для этого вам понадобятся следующие документы:

Договор долевого участия или договор купли-продажи квартиры

Свидетельства о регистрации права собственности на квартиру

Паспорт

Если вы не сможете присутствовать на приемке лично, необходимо оформить доверенность на другого человека.

Также желательно взять с собой следующие инструменты и предметы:

Рулетка

Уровень

Линейка

Лампа

Набор отверток

Набор ключей

Эти инструменты помогут вам более тщательно проверить состояние квартиры.

Осмотр квартиры

При осмотре квартиры необходимо обратить внимание на следующие моменты:

Состояние стен, пола и потолка. Не должно быть трещин, сколов, щелей, неровностей.

Не должно быть трещин, сколов, щелей, неровностей. Качество остекления. Окна и балконные двери должны плотно закрываться, не иметь сквозняков.

Окна и балконные двери должны плотно закрываться, не иметь сквозняков. Состояние сантехники. Должен быть исправен кран, сливная система, смесители.

Должен быть исправен кран, сливная система, смесители. Состояние электрики. Розетки и выключатели должны работать исправно, не иметь видимых повреждений.

Розетки и выключатели должны работать исправно, не иметь видимых повреждений. Качество отделки. Если квартира сдается с отделкой, необходимо проверить ее качество.

При обнаружении каких-либо дефектов необходимо их зафиксировать в акте приемки-передачи.

Акт приемки-передачи квартиры

Акт приемки-передачи квартиры — это документ, который составляется в двух экземплярах. Один экземпляр передается застройщику, второй остается у вас.

В акте приемки-передачи необходимо указать следующее:

ФИО продавца и покупателя

Данные о квартире (адрес, площадь, этажность)

Дата осмотра квартиры

Результаты осмотра (наличие или отсутствие дефектов)

Сведения о гарантийных обязательствах застройщика

Если в акте приемки-передачи не будут указаны выявленные дефекты, вы не сможете предъявить претензии застройщику. Поэтому при обнаружении каких-либо недоделок обязательно внесите их в акт.

Что делать, если обнаружены дефекты

Если при осмотре квартиры вы обнаружили дефекты, необходимо составить акт осмотра с участием представителя застройщика. В акте необходимо подробно указать все выявленные недостатки.

Застройщик обязан устранить все дефекты в течение гарантийного срока. Если застройщик отказывается устранить дефекты, вы можете обратиться в суд.

Советы по приемке квартиры

Чтобы приемка квартиры прошла успешно, необходимо соблюдать следующие советы:

Приглашайте на приемку квартиры специалиста, который поможет вам выявить дефекты.

Не стесняйтесь задавать вопросы застройщику.

Не подписывайте акт приемки-передачи до тех пор, пока не будут устранены все дефекты.

Приемка квартиры — это важный этап, который поможет вам получить жилье в надлежащем состоянии и избежать проблем в будущем. Поэтому к приемке необходимо подготовиться тщательно и ответственно.

Дополнительные советы

Если вы планируете самостоятельно устранять дефекты, необходимо получить у застройщика разрешение на проведение ремонтных работ.

Если вы планируете заказывать ремонт у сторонней организации, необходимо составить смету и согласовать ее с застройщиком.

Если вы не согласны с результатами приемки квартиры, вы можете обратиться в независимую экспертизу.

Надеемся, что эта статья поможет вам грамотно подготовиться к приемке квартиры и избежать проблем в будущем.