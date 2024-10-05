Виды металлопроката — какими бывают изделия и для чего они используются

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Листовой

Фасонный

Под металлопрокатом понимают в широком смысле все изделия из металла, использующиеся в различных отраслях: строительстве, производстве. Каждая его разновидность имеет своё применение — в основном это строительные материалы, отличающиеся особой долговечностью и надёжностью. Также они применяются в производстве различных механизмов и их ремонте.

Дренажные гофрированные трубы, к примеру, используются для защиты здания (или всего земельного участка) от избыточной влажности, а также от грунтовых вод. Круглый, квадратный или шестигранный сортовой прокат необходим для обеспечения достаточной крепости несущих конструкций.

Вот несколько распространённых разновидностей металлопроката.

Сортовой

В свою очередь разделяется на простой и сложный (фасонный). Под простым чаще всего понимаются изделия (профили) с различным сечением — круглым, квадратным и другим. От труб они отличаются тем, что не являются полыми.

В строительстве часто применяется разновидность такого проката, называемая арматурой. Она хорошо показала себя в качестве усиливающего элемента для бетонных и других сооружений. Арматура отличается от других типов проката тем, что имеет ребристую поверхность.

Листовой

Здесь всё проще — это обычные листы металла, которые также находят применение в строительстве и ремонте. Различаются такие листы по ширине и толщине. Однако даже толстые листы хорошо подходят для создания различных деталей и механизмов: они легко поддаются обработке, в том числе — гибке.

Такие листы используются и без обработки. Например, при покрытии крыш и других строительных работ. Они сочетают в себе гибкость и крепость, а кроме этого, весят сравнительно мало. Потому листовой металлопрокат — идеальный стройматериал и материал для изготовления деталей. Стальные втулки и другие запчасти могут производиться в том числе таким образом.

Среди примеров наиболее широкого использования листов металла — автомобилестроение, производство промышленной аппаратуры, электронного оборудования.

Фасонный

Именно к нему относятся балки и другие нестандартные изделия. Что касается труб, иногда их относят к фасонному прокату, иногда же выделяют в особый вид — трубный. Они могут быть изготовлены как методом проката, так и методом сварки. Первый способ предпочтительнее, если требуются бесшовные изделия. Сварка же обеспечивает более высокую прочность.