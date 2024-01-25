Унитазы Washlet TOTO — это инновационные устройства, сочетающие в себе функции обычного унитаза и биде. Они обеспечивают комфорт, гигиену и удобство использования, а также обладают рядом других преимуществ. Подробнее об их преимуществах вот здесь, в этой статье описано подробнее.
История
Первые унитазы Washlet были выпущены компанией TOTO в 1980 году. С тех пор они стали одним из самых популярных видов сантехники в Японии. В последние годы они также приобретают популярность в других странах мира, в том числе в России.
Функции
Унитазы Washlet оснащены множеством функций, которые делают их использование более комфортным и гигиеничным. К ним относятся:
- Теплое сиденье — обеспечивает комфорт в любое время года.
- Струя воды для гигиены — обеспечивает деликатное очищение без использования туалетной бумаги.
- Сушка — обеспечивает комфортное и гигиеничное высушивание.
- Автосмыв — автоматически смывает унитаз после использования.
- Автоподъём крышки и сидения — обеспечивает удобство использования.
- Управление с пульта ДУ или сенсорной панели — позволяет легко настроить параметры работы унитаза.
Типы унитазов Washlet
Унитазы Washlet выпускаются в различных вариантах, которые различаются по конструкции, функциям и цене. К основным типам относятся:
- Крышки-биде — представляют собой крышку для унитаза, которая оснащена функциями биде.
- Унитазы с вмонтированной системой биде — имеют встроенный блок с функциями биде.
- Унитазы с инсталляцией — предполагают скрытый монтаж унитаза и блока с функциями биде.
Преимущества
Унитазы Washlet обладают рядом преимуществ, которые делают их привлекательным выбором для многих людей. К ним относятся:
- Комфорт — теплые сиденье, струя воды и сушка обеспечивают комфорт во время использования унитаза.
- Гигиена — струя воды для гигиены позволяет поддерживать чистоту и гигиену без использования туалетной бумаги.
- Удобство — автоподъём крышки и сидения, автосмыв и управление с пульта ДУ или сенсорной панели обеспечивают удобство использования.
- Экономия воды — унитазы Washlet оснащены экономичными системами смывания, что позволяет экономить воду.
Недостатки
Унитазы Washlet имеют и некоторые недостатки, которые следует учитывать перед покупкой. К ним относятся:
- Высокая цена — унитазы Washlet стоят дороже обычных унитазов.
- Требуется подключение к электричеству — для работы унитазов Washlet требуется подключение к электричеству.
- Необходимость обслуживания — унитазы Washlet требуют регулярного обслуживания для обеспечения их правильной работы.
Заключение
Унитазы Washlet — это инновационные устройства, которые обеспечивают комфорт, гигиену и удобство использования. Они обладают рядом преимуществ, но также имеют и некоторые недостатки. Перед покупкой унитаза Washlet следует тщательно взвесить все за и против.
Рекомендации по выбору унитаза Washlet
При выборе унитаза Washlet следует учитывать следующие факторы:
- Тип унитаза — крышка-биде, унитаз с вмонтированной системой биде или унитаз с инсталляцией.
- Функции — какие функции важны для вас.
- Цена — сколько вы готовы потратить на унитаз.
- Размеры — убедитесь, что унитаз подходит для вашего помещения.
Если вы ищете унитаз, который обеспечит вам комфорт, гигиену и удобство использования, унитаз Washlet может быть хорошим выбором.