Унитазы Washlet TOTO — это инновационные устройства, сочетающие в себе функции обычного унитаза и биде. Они обеспечивают комфорт, гигиену и удобство использования, а также обладают рядом других преимуществ. Подробнее об их преимуществах вот здесь, в этой статье описано подробнее.

История

Первые унитазы Washlet были выпущены компанией TOTO в 1980 году. С тех пор они стали одним из самых популярных видов сантехники в Японии. В последние годы они также приобретают популярность в других странах мира, в том числе в России.

Функции

Унитазы Washlet оснащены множеством функций, которые делают их использование более комфортным и гигиеничным. К ним относятся:

Теплое сиденье — обеспечивает комфорт в любое время года.

— обеспечивает комфорт в любое время года. Струя воды для гигиены — обеспечивает деликатное очищение без использования туалетной бумаги.

— обеспечивает деликатное очищение без использования туалетной бумаги. Сушка — обеспечивает комфортное и гигиеничное высушивание.

— обеспечивает комфортное и гигиеничное высушивание. Автосмыв — автоматически смывает унитаз после использования.

— автоматически смывает унитаз после использования. Автоподъём крышки и сидения — обеспечивает удобство использования.

— обеспечивает удобство использования. Управление с пульта ДУ или сенсорной панели — позволяет легко настроить параметры работы унитаза.

Типы унитазов Washlet

Унитазы Washlet выпускаются в различных вариантах, которые различаются по конструкции, функциям и цене. К основным типам относятся:

Крышки-биде — представляют собой крышку для унитаза, которая оснащена функциями биде.

— представляют собой крышку для унитаза, которая оснащена функциями биде. Унитазы с вмонтированной системой биде — имеют встроенный блок с функциями биде.

— имеют встроенный блок с функциями биде. Унитазы с инсталляцией — предполагают скрытый монтаж унитаза и блока с функциями биде.

Преимущества

Унитазы Washlet обладают рядом преимуществ, которые делают их привлекательным выбором для многих людей. К ним относятся:

Комфорт — теплые сиденье, струя воды и сушка обеспечивают комфорт во время использования унитаза.

— теплые сиденье, струя воды и сушка обеспечивают комфорт во время использования унитаза. Гигиена — струя воды для гигиены позволяет поддерживать чистоту и гигиену без использования туалетной бумаги.

— струя воды для гигиены позволяет поддерживать чистоту и гигиену без использования туалетной бумаги. Удобство — автоподъём крышки и сидения, автосмыв и управление с пульта ДУ или сенсорной панели обеспечивают удобство использования.

— автоподъём крышки и сидения, автосмыв и управление с пульта ДУ или сенсорной панели обеспечивают удобство использования. Экономия воды — унитазы Washlet оснащены экономичными системами смывания, что позволяет экономить воду.

Недостатки

Унитазы Washlet имеют и некоторые недостатки, которые следует учитывать перед покупкой. К ним относятся:

Высокая цена — унитазы Washlet стоят дороже обычных унитазов.

— унитазы Washlet стоят дороже обычных унитазов. Требуется подключение к электричеству — для работы унитазов Washlet требуется подключение к электричеству.

— для работы унитазов Washlet требуется подключение к электричеству. Необходимость обслуживания — унитазы Washlet требуют регулярного обслуживания для обеспечения их правильной работы.

Заключение

Унитазы Washlet — это инновационные устройства, которые обеспечивают комфорт, гигиену и удобство использования. Они обладают рядом преимуществ, но также имеют и некоторые недостатки. Перед покупкой унитаза Washlet следует тщательно взвесить все за и против.

Рекомендации по выбору унитаза Washlet

При выборе унитаза Washlet следует учитывать следующие факторы:

Тип унитаза — крышка-биде, унитаз с вмонтированной системой биде или унитаз с инсталляцией.

— крышка-биде, унитаз с вмонтированной системой биде или унитаз с инсталляцией. Функции — какие функции важны для вас.

— какие функции важны для вас. Цена — сколько вы готовы потратить на унитаз.

— сколько вы готовы потратить на унитаз. Размеры — убедитесь, что унитаз подходит для вашего помещения.

Если вы ищете унитаз, который обеспечит вам комфорт, гигиену и удобство использования, унитаз Washlet может быть хорошим выбором.