Как выбрать раковину для ванной комнаты?

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Форма

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Придя в специализированный магазин не исключено головокружение от разнообразия форм, оттенков и других параметров, которыми обладает раковина, например. О ней речь и пойдет. Мы узнали у представителей лучших ремонтных компаний Москвы с сайта https://top-remont.pro/company/ на что обратить внимание, чтобы купить идеальную раковину для ванной.

Размер

Самые маленькие – 35 — 45 см, рассчитаны на небольшие санузлы. До 60 см – часто служат встраиваемыми, до 70 см – универсальный вариант для средних и больших ванных комнат, до 80 см – уже считаются нестандартными, под них тяжело найти мебель, так как подойдет только оригинальный крепеж. 90-100-120 см – это огромные чаши, которые обычно подходят дизайнерским комнатам с индивидуальной планировкой.

Форма

Наиболее популярны квадратные, прямоугольные, круглые и овальные, так как они удобны в использовании, подходят разным стилям интерьера и хорошо смотрятся в комнатах разных площадей. Для маленького санузла, где совсем нет лишнего места, можно рассмотреть угловой вариант, но подбор тумбы будет долгим. Если ваш бюджет и фантазия не ограничиваются ничем, то всегда можно заказать нестандартную форму. Покупка мебели и крепежей будет непростой.

Цвет

Белая сантехника популярна, поэтому в магазинах она составляет большую часть ассортимента, но можно найти и другие цвета. А при создании индивидуального заказа можно не ограничивать себя ни в чем.

Материал

Фаянс – недорогой, не желтеет при использовании, спокойно относится к перепадам температур, не требует особого ухода и представлен в разных формах и размерах. Единственный минус – хрупкость.

Стекло – красивое, прочное, износостойкое, выдерживает разные химические средства и температурные перепады. К недостаткам относятся разводы, которые придется каждый день убирать, чтобы раковина была красивой, и невозможность скрыть коммуникации.

Санфарфор экологичен, устойчив к моющим средствам, не создает шум, в нем не оседают пигменты, но он очень много весит.

Искусственный камень очень крепок и обладает низким влагопоглощением, поэтому он не темнеет. Такой материал прослужит меньше, чем натуральный, а агрессивная химия может повредить поверхность.

Нержавейка прочна, долговечна и не подвластна коррозии, но покрывается царапинами и шумит.

Бетону все равно на химию, на нем нет швов, куда бы забилась грязь, но со временем потемнеет. Перепад температур не желателен.

Мрамор – дорогой, хрупкий и быстро загрязняется, но экологичный.